De Leidse regio geniet van de flinke hoeveelheid sneeuw die er zondag is gevallen, maar er is ook overlast. Het treinverkeer ligt de hele zondag stil en ook de bussen van Arriva blijven de rest van de dag in de remise.

De eerste sneeuwvlokken vielen in de nacht van zaterdag op zondag al, waardoor de sneeuwploegen al vroeg de straat op gingen.

Door de avondklok en het weinige autoverkeer dat die tot gevolg heeft, bleef het strooizout echter aan de oppervlakte. Op verschillende plekken was het zondagochtend daardoor verraderlijk glad en melde de ANWB al snel veel pechgevallen.

De gemeente Leiden houdt belangrijke wegen de hele dag sneeuwvrij, maar waarschuwt ook dat er nog veel meer sneeuw gaat vallen. "Voor de veegploegen wordt dat dus een drukke week met weinig slaap", aldus de gemeente.

De NS zoekt nog uit of de treinen maandag weer kunnen rijden, ook over de bussen is nog geen nieuws. De ANWB meldt zondagmiddag 2316 kilometer aan files en langzaam rijdend verkeer. Maandag wordt nog meer drukte verwacht. Dan zet de wegenwacht in ieder geval meer mensen in om pechgevallen weer op weg te helpen.