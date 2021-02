Ondernemers van het bedrijventerrein aan de Rooseveltstaat in Leiden hebben hun zorgen geuit over een wijziging in de plannen van de RijnlandRoute. De gemeente Leiden wil een verlaging van de Trekvlietbrug doorvoeren. Dit zou betekenen dat de aanvaarroute naar de bedrijventerreinen wordt afgesloten.

"Distributie over het water vanaf de Rooseveltstraat naar het centrum vinden wij een goed idee, maar wij laten ook graag de aanlevering naar onze bedrijven over het water lopen. Dan verduurzaam je de hele keten", zegt Gideon van den Bosch namens ondernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet.

De provincie Zuid-Holland heeft toch voor een lage brug gekozen omdat dit de doorstroom van het verkeer vanaf het Lammenschansplein zal verbeteren. Ook de aanwezigheid van een hoofdriool hindert de aanleg van een hoge brug. Hierdoor zal de brug niet meer opengaan voor vaarverkeer.

Ondernemers van de omliggende bouwterreinen uitten hierdoor ook hun zorgen over de duurzaamheidsafspraken die zij met de gemeente hebben gemaakt. De gemeente Leiden heeft aangegeven de zorgen van de ondernemers in acht te nemen.

"Ook de gemeente wil in 2025 de binnenstad met 'zero emissie' bevoorraden. Als aanpassingen aan de brug van effect zijn op deze toekomstige stadslogistiek is dat voor ons een belangrijk punt. Wij willen een duurzame toelevering zoveel mogelijk faciliteren en doen er alles aan om een geschikte situatie rond de Trekvlietbrug te realiseren", laat een woordvoerder namens wethouder Ashley North weten.