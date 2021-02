Bij werkzaamheden op de Korte Mare in Leiden is donderdagochtend een waterleiding geraakt. Dat leidde tot veel wateroverlast. De waterleiding is tijdelijk afgesloten, waardoor de naastgelegen woonhuizen en supermarkt Dirk van den Broek momenteel geen water hebben.

Waterleidingbedrijf Dunea is opgeroepen om de schade op te nemen en het lek te dichten. De schade aan omliggende panden lijkt mee te vallen.

De sfeer onder omstanders en betrokkenen is overigens gelaten; er worden grapjes gemaakt over de naderende vorst dit weekend. "Wellicht kunnen we dan wel schaatsen!"