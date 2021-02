Erfgoed Leiden heeft een archief opgezet dat de eerste lockdown van maart 2020 in Leiden en omstreken uitbeeldt. Het archief bestaat uit beeldmateriaal dat is ingezonden door lokale inwoners en lokale websites met nieuwsberichten over de pandemie. Hiermee wil Erfgoed Leiden dit tijdperk vastleggen voor volgende generaties en onderzoekers.

Door beeldmateriaal van Leidenaren te gebruiken, kan historisch relevant nieuws volgens het Erfgoed niet makkelijk verloren gaan. Het is nog steeds mogelijk om beeldmateriaal aan te leveren. "Hoe meer informatie u aanlevert, hoe interessanter het is voor toekomstige onderzoekers", aldus het kenniscentrum.

Rose Marie Keijzer uit Warmond bood haar filmreeks Voor de thuisblijvers aan voor het digitale archief van Erfgoed Leiden. Van maart tot juli 2020 filmde zij de gebeurtenissen in en om Warmond. "Voor al die mensen die thuiszaten, maakte ik in de coronaperiode overdag filmpjes zodat zij 's avonds via Facebook konden zien hoe het was op die plekken waar ze die dag niet konden komen", aldus de filmmaker.