De brandweer is maandagochtend met meerdere blusvoertuigen uitgerukt voor een brand in een bovenwoning aan de Breestraat in Leiden. Niemand raakte bij de brand gewond.

Een bewoner van een appartement op de tweede etage had de hulpdiensten gebeld. Ter plaatse bleek dat een gaskachel een gat in de grond had gebrand, meldt Regio15.

De brandweer had de brand snel onder controle en wist zo erger te voorkomen.