Zorg en Zekerheid Leiden Basketball heeft de ongeslagen status zaterdagavond tegen Aris Leeuwarden kunnen behouden (59-50), maar makkelijk ging dat niet. De Friezen boden de 'gehandicapte' Leidse thuisploeg, zonder Carrington Love, Giddy Potts en Troy Koehler veel tegenstand.

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Rolf Marselis opende coach Geert Hammink met hetzelfde vijftal als vorige week: Marijn Ververs, Worthy de Jong, Michael Finke, Romano Sibilo en Emmanuel Nzekwesi. Of het onverwachte vertrek van Love er mee te maken had, was niet duidelijk, maar de Leidse ploeg startte bijzonder matig. Passfouten, terugspelen, airballs, 24 seconden; dat was niet het Zorg en Zekerheid Leiden van de afgelopen weken. Na vijf minuten keek de Leidse ploeg dan ook tegen een 2-8 achterstand aan.

Mede door twee and-1's en een dunk van Worthy de Jong boog Zorg en Zekerheid Leiden de achterstand om in een voorsprong van 16-11. In het tweede kwart leek de thuisploeg de voorsprong vast te houden. De Jong zette met zijn 14e punt 24-20 op het scorebord. Daarna viel de formatie van coach Hammink vijf minuten stil.

Technische fout Hammink

Aris Leeuwarden nam meteen de voorsprong over. Via Marijn Ververs en Luuk van Bree sloeg de Leidse ploeg terug, maar Aris gaf zich niet gewonnen. Een technische fout van Hammink viel samen met een fout van Ververs op een driepuntspoging van Tim Hoeve. De oud-speler van Donar liet vier vrije worpen door de ring glijden, waardoor beide ploegen bij 33-33 gingen rusten.

Ook in het derde kwart gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe. Via een driepunter van De Jong en vijf punten op rij van Michael Finke leek Zorg en Zekerheid Leiden langzaam weg te sluipen: 48-44. Op dat moment pakte De Jong zijn vierde fout. Zijn reactie leverde hem een technische fout op, waardoor de wedstrijd voor de international over was. De Leidse ploeg speelde de rest van de wedstrijd met het vijftal Finke, Ververs, Van Bree, de dit keer onzichtbare Nzekwesi en de jonge Jamayro de Windt. Bij 50-47 werd het derde kwart afgesloten.

De negentienjarige De Windt gaf met de eerste score van het vierde kwart de aanzet voor een 6-0 run, waardoor de Leidse ploeg wat meer afstand leek te nemen. In die run zat ook een verwoestende dunk van Finke. Toen Ververs drie vrije worpen benutte (de derde was na een technische fout van Craig Osaikhwuwuomwan) gaf het scorebord 59-50 aan met nog zeven minuten te spelen.

Aris kwam nog even terug tot vijf punten, maar moesten vervolgens een driepunter van Ververs incasseren. Finke gaf ook steun door na rust 13 van zijn 15 punten te scoren. Daarmee was het Friese verzet gebroken en liep de Leidse ploeg weg naar een 75-63 eindstand.

Na rust maar vier keer balverlies

Ververs werd topschutter met 21 punten en dat was een ruime verbetering van zijn personal high dat op 13 stond. Ondanks dat De Jong vroeg uitviel, kwam hij toch aan 19 punten. Finke droeg 15 punten en 8 rebounds bij. Ook Luuk van Bree schoot zich met 10 punten in de dubbele cijfers. Belangrijk voor de Leidse zege was het harde verdedigende werk en het feit dat na rust slechts vier keer balverlies werd geleden.

Komende week kan Hammink zijn ploeg, met in elk geval Potts er weer bij, voorbereiden op de kraker tegen Den Helder, de enige andere nog ongeslagen ploeg.