De 88 parkeerplaatsen die de Haarlemmerstraatgarage in Leiden er door de toevoeging van drie parkeerlagen bij krijgt, zijn in principe niet voor bewoners maar voor bezoekers van de stad. Dat bleek donderdagavond tijdens een presentatie van de gemeente Leiden over de verbouwingsplannen van de parkeergarage.

Buurtbewoners hoopten met de uitbreiding gecompenseerd te worden voor verdwenen (en nog te verdwijnen) parkeerplekken in het centrum.

De gemeente stelt dat het verplaatsen van bezoekersauto's naar de parkeergarage in combinatie met het nieuwe parkeerbeleid, waarbij nog maar één vergunning per huishouden wordt toegekend, ertoe leidt dat er op straat voldoende parkeerruimte voor centrumbewoners overblijft.

De plannen passen in de Agenda Autoluwe Binnenstad, waarin de gemeente verschillende maatregelen voorstelt om het aantal parkeerplaatsen in het centrum terug te dringen en de stad autoluwer te maken.

Centrummanagement staat achter plannen

Gijs Holla van het Centrummanagement in Leiden is enthousiast over de plannen. Het Centrummanagement staat achter de keus om de extra parkeerplaatsen in te zetten voor bezoekers van de stad.

"In de daluren mogen er best bewoners staan, maar op de drukke momenten zijn die plekken echt nodig voor de auto's van bezoekers", zegt Holla. Of de 88 extra parkeerplaatsen volstaan, weet hij nog niet.

"Momenteel worden er ook plannen ontwikkeld voor de tegenovergelegen Kaasmarkt. Als daar alle kortparkeerplekken verdwijnen, kom je met 88 extra plekken in de Haarlemmerstraatgarage plaatsen tekort."

Holla diende met Leidse ondernemers bij de gemeente een ontwerp in waarin er 35 parkeerplekken op de Kaasmarkt voor kort parkeren blijven bestaan.