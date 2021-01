De Haagse rechtbank heeft de Leidse boekhouder Jeroen B. veroordeeld tot 240 uur werkstraf voor oplichting. Ook moet hij bijna 400.000 euro terugbetalen aan het slachtoffer. De 73-jarige B. heeft tussen 2008 en 2013 betalingen van de Leidse ondernemer René van den Berg doorgesluisd naar zijn privérekening.

De boekhouder ontkent de beschuldigingen en stelt dat er slechts sprake was van een voorschot van enkele duizenden euro's, dat hij later terug liet storten.

De boekhouder verzorgde de administratie van Reeberg Holding, het bedrijf van Van den Berg. De gedupeerde ondernemer verloor 393.000 euro aan B. In 2013 deed hij hiervan aangifte bij de politie. Het is onbekend waarom de zaak pas zeven jaar later voor de rechter kwam.

De ondernemer reageerde verbaasd toen tijdens de rechtszaak bleek dat het Openbaar Ministerie (OM) B. uitsluitend voor oplichting aanklaagt. "Ik heb aangifte gedaan van verduistering, oplichting en beroepsmatig valsheid in geschrifte. Ik begrijp niet waarom de andere twee andere tenlasteleggingen niet zijn meegenomen in de strafeis", verklaarde hij na afloop van de zitting.

De rechter bepaalde dat B. de 393.000 euro via de staat aan Van den Berg moet terugbetalen. B. verklaarde in december tegenover de rechtbank financieel aan de grond te zitten. "Ik krijg 717 euro AOW en een grandioos horecapensioen van 31,89 euro per maand. Aan het eind van de maand heb ik geen geld meer om te eten", aldus B.