De Leidse gemeenteraad heeft donderdagavond besloten dat het referendum over het Leidse Roomburgerpark er komt. Er ligt een inrichtingsvoorstel voor het park van de raad, maar bijna zesduizend inwoners van de stad zijn het niet eens met dat voorstel en verzamelden genoeg handtekeningen om een referendum te organiseren.

In het voorstel van de gemeente krijgt de hockeyclub een vierde kunstgrasveld. Hiervoor moet de speeltuin verhuizen en bomen gekapt worden. Dat groen wordt elders gecompenseerd. De referendumaanvragers vinden dat het groen te veel aangetast wordt en het hockeyveld te duur is.

De toekomst van het Roomburgerpark is een jarenlange discussie. Uiteindelijk kwam de Leidse gemeenteraad met het Inrichtingsvoorstel Wijksportpark Roomburgerplan. Hiervoor werd een referendum aangevraagd.

Ook de politici zijn verdeeld over het inrichtingsvoorstel. Coalitiepartij D66 is uitgesproken voorstander, hoewel het referendum veel geld zou kosten. "Democratie kost nou eenmaal geld", aldus Vahit Köroglu van D66.

De organisatie van het referendum kost 130.000 euro. Daarnaast is er 100.000 euro beschikbaar voor de campagne van voor- en tegenstanders. Burgemeester Henri Lenferink heeft al gezegd dat er per campagne-initiatief 5.000 euro beschikbaar is.

Volgens het CDA is de gemeenteraad gekozen en zou die dus bevoegd en in staat moeten zijn om namens de burger te besluiten. "Ik zie het referendum meer als de uitwas van een failliete participatie. Kennelijk is er niet voldoende geluisterd", aldus Joost Bleijie van het CDA.

Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid in met het referendum. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart kunnen de inwoners van Leiden ook stemmen over de inrichting van het Roomburgerpark.