De politie in Leiden heeft woensdagmiddag twee vijftienjarige jongens en een jongen van zestien jaar aangehouden. Dat gebeurde bij een controle op het Sperwerpad in de Merenwijk. Het drietal had toen zogenoemde nitraten bij zich en ook een fles wasbenzine.

De jongens zijn aangehouden en naar het bureau gebracht. Er wordt proces-verbaal opgemaakt wegens het voorhanden hebben van illegaal vuurwerk.

De politie roept het publiek op om het te melden als er mensen van plan zijn om aan ongeregeldheden mee te doen.