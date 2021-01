De 26-jarige Reda N. uit Leiden heeft ook in hoger beroep 4,5 jaar cel gekregen voor het meevechten met IS in Syrië, meldt Omroep West. Bij het vonnis is rekening gehouden met de al ruim anderhalf jaar dat de verdachte in Turkije al in de gevangenis had gezeten.

N. raakte geradicaliseerd nadat hij in mei 2014 naar Syrië vertrok. Hij is tijdens een tussenstop in Antwerpen van een paar maanden via een moskee en huisbezoeken geradicaliseerd. N. ging later naar Raqqa en Mosoel en had zich daar aangesloten bij IS. Zelf zegt hij humanitaire hulp te hebben verleend in Raqqa.

Het gerechtshof is echter tot de conclusie gekomen dat hij lid was van IS en deel heeft genomen aan de trainingskampen, omdat er geen bewijs was dat de Leidenaar humanitaire hulp zou hebben geboden.

Ook laat het gerechtshof weten dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan vuurwapenbezit. Hier zijn tevens foto's van. Het hof kon geen bewijs vinden dat hij deze wapens ook daadwerkelijk heeft ingezet voor terroristische activiteiten.

Het gerechtshof concludeert dat N. heeft meegewerkt aan terreur. Omdat de terreurdaden van IS openbaar waren, had hij hiervan af moeten weten volgens het hof.

Turkse regering leverde N. uit aan Nederland

N. sloot zich in juni 2016 aan bij het Vrije Syrische Leger. Hij is vervolgens in Turkije gesignaleerd en veroordeeld tot 6,5 jaar celstraf. De Turkse regering heeft N. na anderhalf jaar al uitgeleverd aan Nederland. Hier werd hij ook vervolgd voor zijn deelname aan IS.

Omdat de verdacht in Turkije maar een deel van zijn straf heeft uitgezeten, heeft het gerechtshof besloten dat hij de overige 4,5 jaar celstraf in Nederland moet uitzitten.