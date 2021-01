In Leiden zijn dinsdag geen rellen tegen de avondklok uitgebroken. Na berichten over mogelijke ongeregeldheden in de stad waarschuwde burgemeester Henri Lenferink dinsdag dat hij zou optreden, kondigde hij een noodverordening voor De Kooi af en was de politie massaal aanwezig op straat, maar grote onrust bleef uit.

In het Kooipark kwamen in de loop van dinsdagmiddag steeds meer nieuwsgierige jongeren een kijkje nemen, maar zij werden door de politie en een aantal jongerenwerkers weggestuurd.

Ook bij het politiebureau op de Langegracht bleef het rustig. Daar zou volgens de berichten op WhatsApp en Telegram tegen de klok van 21.00 uur "verzameld worden", maar de nieuwsgierige jongeren kwamen ook daar bedrogen uit.

Museum De Lakenhal besloot uit voorzorg wel de grote raampartij aan de Lammermarkt af te dichten met hout, om te voorkomen dat het glas zou sneuvelen bij eventuele ongeregeldheden. Ook elders in de stad besloot een aantal ondernemers om dat te doen, van de Nieuwe Rijn tot het Vijf Meiplein.

Bij het ingaan van de avondklok om 21.00 uur was er vooral veel politie en gemeentelijke handhaving op de been. Een tekstkar om te laten zien dat De Kooi tot 5.00 uur verboden gebied was, werd al snel weer ingepakt, waarna alleen nog klaargezette dranghekken herinnerden aan de mogelijke rellen in het Kooipark.