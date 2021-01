Burgemeester Henri Lenferink bereidt zich met de autoriteiten in Leiden voor op mogelijk rellen dinsdag in de stad. Volgens Lenferink zullen ongeregeldheden niet worden geaccepteerd.

Op verschillende sociale media wordt er sinds maandag gesproken over mogelijke rellen in Leiden. Met een verwijzing naar ongeregeldheden in andere steden, wordt er opgeroepen om op verschillende tijden en locaties te verzamelen in de stad.

"We hebben signalen dat er plannen zijn om op plekken in de stad bijeen te komen en onrust te veroorzaken. Daarbij gaat het niet slechts om vreedzame demonstraties", zegt Lenferink dinsdagmiddag.

"Dit soort activiteiten zal niet worden getolereerd. Er worden verschillende maatregelen voorbereid om ervoor te zorgen dat de openbare orde gehandhaafd blijft en de veiligheid gewaarborgd." Zo zijn agenten preventief aanwezig en heeft de gemeente dranghekken klaargezet op plaatsen die op sociale media worden genoemd.

De Leidse burgemeester benadrukt dat Leidenaren zich tot nu toe goed aan de avondklok hebben gehouden. "De afgelopen dagen is er met oog op de avondklok veel gecontroleerd in Leiden en er zijn ook diverse bekeuringen uitgeschreven, maar verder is het, tot op heden, rustig gebleven in de stad."