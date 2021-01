Op het dak van Gebr. de Nobel in Leiden wordt deze week gewerkt aan het aanleggen van een duurzame vergroening. Tussen de zonnepanelen van het poppodium aan de Marktsteeg wordt folie aangebracht met daarop sedum, dat bestaat uit vetplantjes.

Gebr. de Nobel was in 2020 een van de deelnemende organisaties in Het jaar van het Dak. Het vergroenen van het gebouw is een van de kernwaarden van het podium, het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In een later stadium worden nog plantenbakken geplaatst met kruiden die Gebr. de Nobel gaat gebruiken voor het op smaak brengen van de maaltijden voor optredende artiesten.

In Het jaar van het Dak is aandacht besteed aan de verschillende mogelijkheden om het dak te vergroenen. Hiermee wordt onder andere een grote bijdrage geleverd aan de verkoeling van stad.

"We legde al duizenden vierkante meters groen dak aan", aldus wethouder Ashley North. "En dat is ook goed voor het opvangen van regenwater en we creëren extra leefruimte voor mens, plant en dier in een steeds drukkere stad."