Wetenschappers van onder meer de Universiteit Leiden hebben een tool ontwikkelt die het factchecken gedeeltelijk automatiseert. De website factrank.org leest alle kamerdebatten en tweets van politici en bepaalt welke gecheckt moeten worden. Het is de eerste stap in geautomatiseerd factchecken in Nederland.

"Deze website verzamelt automatisch en, helemaal fantastisch, selecteert uitspraken op checkwaardigheid", zegt Peter Burger. Hij is nepnieuwsexpert en docent aan de Universiteit Leiden en is medeontwikkelaar van Factrank. De tool werkt selectief omdat niet elke uitspraak gecheckt hoeft te worden."Trump heeft in zijn vier jaar presidentschap zo'n 30.000 keer iets gezegd dat niet klopte, dat kun je als mens nauwelijks bijhouden", vertelt Burger.

Ondanks dat dergelijke uitvindingen voor de Engelse taal al bestonden, is dit de eerste ontwikkeling in het geautomatiseerd factchecken voor het Nederlands. Ook is het gratis voor alle journalisten.

"Met hulp van studenten, Leidse en Vlaamse wetenschappers en computerexperts werd de tool in elkaar gezet. We hebben eerst als factcheckers gekeken hoe we zelf beweringen beoordelen", zegt Burger. "Toen we het daar voldoende over eens waren, hebben we studenten van de Universiteit Leiden zevenduizend zinnen van een labeltje laten voorzien. Die zinnen hebben we gevoerd aan een computer die vervolgens heeft geleerd om het zelf te doen."