Burgemeester Henri Lenferink ontvangt vrijdag de Scaligerpenning uit handen van Carel Stolker, rector magnificus van de Universiteit Leiden. Lenferink ontvangt de trofee voor de "buitengewone wijze" waarop hij zich sinds zijn aantreden in 2003 inzet voor de Leidse universiteit in haar relatie tot de stad Leiden.

Sinds 2017 reikt de Universiteit Leiden de Scaligerpenning uit aan personen en organisaties die op unieke wijze de waarden waar universiteiten wereldwijd voor staan hoog houden in hun onderwijs en onderzoek. De burgemeester is met zijn optreden een voorbeeld voor andere universiteitssteden in Nederland en daarbuiten, stelt Universiteit Leiden.

Tijdens de ceremonie geven Rick Honings, die in juni werd benoemd tot Scaligerhoogleraar aan de Leidse universiteit, en Ariadne Schmidt, bijzonder hoogleraar geschiedenis van de stadscultuur, een toelichting over het uitreiken van de prijs aan de burgemeester.

De ceremonie is vrijdag vanaf 16.30 uur te volgen via de website van de universiteit.