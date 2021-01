Een deel van de tien beeldjes in Leiden die vooral jongeren moeten aanmoedigen zich aan de coronamaatregelen te houden, zijn gestolen of vernield. De overgebleven beeldjes worden nu van straat gehaald en in binnenruimtes geplaatst.

De beeldjes zijn een initiatief van de gemeente en Leiden Marketing. Ze waren neergezet als bedankje aan jongeren die zich aan de coronamaatregelen hielden. Volgens de initiatiefnemers kwamen jongeren al te vaak negatief in het nieuws.

Jongeren mochten zelf iemand nomineren voor een beeldje. Zo verschenen er uiteindelijk tien beeldjes in de stad. Ruim een maand later zijn vier beeldjes verdwenen.

"De beeldjes waren misschien te mooi. Ze zijn meegenomen of vernield", zegt Mincke Pijpers van Leiden Marketing. "De beeldjes komen nu bijvoorbeeld in de hal van de hogeschool en mboRijnland of de entree van de Stadsgehoorzaal."

De voorbeeldjongeren die hun beeltenis afstonden, spelen ook een rol in een campagne op Snapchat, Instagram, WhatsApp en Facebook. Zodra de onderwijsinstellingen weer opengaan zal daar ook aandacht gevraagd worden voor juist het 'goede' gedrag van jongeren.