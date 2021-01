De Leidse hoogleraar Ewine van Dishoeck heeft de Jules Janssen-prijs, de internationale sterrenkundeprijs van het Franse Astronomische Genootschap SAF (Société Astronomique de France), gekregen.

De bijbehorende penning werd eerder deze maand door Thierry Montmerle, werkzaam bij het Paris Institute of Astrophysics en oud-secretaris van de Internationale Astronomische Unie (IAU), aan Van Dishoeck overhandigd. Vanwege de coronamaatregelen vond de ceremonie online plaats.

Van Dishoeck ontving de prijs voor haar onderzoek naar moleculaire astrofysica. "Dat gaat over de chemie tussen sterren. Iedereen kijkt 's nachts weleens naar boven en ziet de sterren. Ik kijk naar de gassen die ertussen zitten, de bouwstenen waaruit nieuwe sterren ontstaan", zegt Van Dishoeck in het wetenschapsprogramma Science071.

Het is niet voor het eerst dat de hoogleraar moleculaire astrofysica een prijs krijgt voor haar onderzoek. Eerder werden de Spinozapremie (2000), de Albert Einstein World Award of Science (2015) en de Kavli-prijs (2018), ook wel de Nobelprijs van de astronomie, aan haar uitgereikt.

Van Dishoeck promoveerde in 1984 aan de Universiteit Leiden. Hierna bekleedde zij in de Verenigde Staten wetenschappelijke posities aan de universiteiten van Harvard, Princeton en Caltech, voordat ze in 1990 terugkeerde naar Leiden. In 2018 werd Van Dishoeck voor drie jaar benoemd tot president van de IAU.

De prijs die Van Dishoeck deze maand kreeg, is vernoemd naar de astronoom Jules Janssen. Janssen was van 1895 tot en met 1897 president van het SAF. Hij stelde onder meer deze prijs in, die sinds 1897 jaarlijks wordt uitgereikt aan afwisselend een Franse en een buitenlandse astronoom. De prijs wordt toegekend voor uitmuntend wetenschappelijk werk en voor de bijdragen aan de publieke verspreiding van sterrenkunde.