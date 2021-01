De Leidse PvdA en CDA vragen aan het stadsbestuur om de speeltuinen in de stad weer te openen. De politie partijen noemen hierbij Amsterdam, Den Haag en Utrecht waar de speeltuinen op mooie dagen wel geopend zijn.

Het gaat in Leiden alleen over de beheerde speeltuinen van de speeltuinverenigingen die zijn gesloten. Openbare speeltuinen zijn nog wel toegankelijk.

De twee Leidse fracties beroepen zich op het jongste advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarin het belang van buitenspelen wordt onderstreept.

"Het OMT benadrukt het belang van buitenspelen voor kinderen, waarbij het adviseert om ook de kleine buurt-buitenspeelplaatsen open te houden voor deze doelgroep", aldus de adviseurs van het kabinet in hun boodschap zondag.

Toen de lockdown halverwege december inging, werden ook de deuren van de Leidse speeltuinen gesloten. Een landelijke regeling dwong burgemeester Henri Lenferink, voorzitter van veiligheidsregio Hollands Midden, naar eigen zeggen deze maatregel te nemen. Speeltuinen werden gezien als publieke ruimtes en die moesten dicht, adviseerden juristen de Leidse burgemeester.

Onbegrip omdat speeltuinen in de grote steden wel open zijn

Bij betrokkenen zorgde de sluiting voor onbegrip, omdat speeltuinen op andere plekken in Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht, nog wel open zijn.

Navraag bij de gemeente Utrecht leert dat zij de speeltuinen bewust open laten. "Hoewel de Leidse burgemeester gelijk heeft dat de speeltuinen dicht zouden moeten, geven wij daar geen prioriteit aan", zegt een woordvoerder.

In Amsterdam zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio de landelijke regels te volgen. Die schrijven in hun ogen voor dat beheerde buitenspeeltuinen wel open mogen. De gemeente Den Haag zegt ook dat alles open is.