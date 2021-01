Belangengroep Nieuw Roomburgerpark vraagt woensdag om uitstel van het referendum voor het Roomburgerpark. Tegelijk met de Tweede Kamerverkiezingen mogen Leidenaren stemmen over de nieuwe plannen voor wijksportpark Roomburgerpark. De belangengroep zegt in een brief aan het stadsbestuur dat er te weinig tijd is om campagne te voeren. Tegenstanders van de plannen zeggen dat uitstel juist leidt tot twee keer zoveel kosten.

Volgens de vertegenwoordigers van de Lorentzschool, kinderopvang 't Kasteel, tennisclub Roomburg, hockeyclub Roomburg en de Hazewinkelstraat is de Leidenaar "fout voorgelicht" over de komst van het aanstaande referendum. Nu het vaststaat dat de volksraadpleging er komt, willen ze dat er goed gecommuniceerd wordt zodat de juiste informatie over de referendumaanvraag bij de burger terechtkomt.

Op 28 januari besluit de gemeenteraad definitief over het houden van het referendum. Naast geld voor de organisatie en voorlichting (130.000 euro) komt er ook geld beschikbaar voor campagnes (100.000 euro). Voor- en tegenstanders mogen daar aanspraak op maken. Belangengroep Nieuw Roomburgerpark vindt dat het campagnebudget pas te laat beschikbaar komt.

"Tussen 12 en 26 februari worden aanvragen goed- of afgekeurd. Op zijn vroegst kunnen wij pas op 12 februari beginnen met het ontwikkelen van strategie, tactiek en vooral materialen." Volgens de voorstanders neemt dat twee weken in beslag, waardoor ze slechts twee weken overhouden voordat de volksraadpleging plaatsvindt. "Zelfs met onbeperkt budget is het onmogelijk om Leidenaren in die tijd goed te informeren."

De tegenstanders van de herinrichtingsplannen vinden de roep om uitstel vooral geldverspilling. "Realiseren zij zich dat het apart organiseren van een referendum twee keer zo veel kost?", schrijft huisarts Jeroen Birnie namens burgerinitiatief Vrienden van Roomburgerpark.

Eerder vroegen zij juist om het campagnebudget met 25 procent te verlagen. Er zou immers al genoeg geld over de balk zijn gegooid met participaties die als een "wassen neus" zijn ervaren. Bovendien vindt de huisarts het risico op extra coronabesmettingen onverantwoord bij een apart referendum.