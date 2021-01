De bouw van de 70 meter hoge toren van de Lorentz in Leiden, die gepland stond voor de zomer van 2021, is voorlopig uitgesteld, zo laat ABC Planontwikkeling dinsdag weten. Het ontwerpproces heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen.

"Door corona kunnen we niet zomaar samen met de gemeente over een ontwerp buigen", zegt Marcel Loosen van ABC Plantontwikkeling. Het bedrijf nam in april de tweede fase van het Lorentz-project over, waarna het overleg met de gemeente is gestart. "We hebben verschillende schetsontwerpen en veel ideeën. We weten wat we willen, maar het blijft lastig met online overleg."

Wethouder Fleur Spijker stelt op het gebied van duurzaamheid strenge eisen aan hoogbouw in Leiden. Loosen: "We kijken nu niet alleen naar energie opwekken op het dak, maar ook naar een andere ruimtelijke indeling. Daarbij focussen we ons door corona veel meer op ventilatie en de toevoer van frisse lucht. Al deze ideeën gaan gepaard met veel overleg."

"Door corona is de kantorenmarkt zich gaan heroriënteren", vervolgt Loosen. "Er zal in de toekomst meer worden thuisgewerkt, waardoor het kantoor meer een ontmoetingsplek wordt. Je zou het kunnen zien als een soort clubhuis, waarbij gezondheid vooropstaat. Zo zorgen we niet alleen voor veel frisse lucht, maar komt er ook een grote trap bij binnenkomst om mensen te motiveren de trap te nemen. De liftkoker zal niet centraal in het gebouw staan."