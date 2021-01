De Britse variant van het coronavirus is voor het eerst ook in de regio Hollands Midden aangetroffen, zo laat de GGD dinsdag weten. Volgens de GGD is dit geen verrassing, omdat deze variant een stuk besmettelijker is en daarom snel terrein wint in Nederland.

Om welke gemeente(s) het gaat, wilde de GGD Hollands Midden om privacyredenen niet zeggen, omdat de betrokkenen het soms nog niet weten. Ook de gemeentes zijn nog niet geïnformeerd.

Waar de Britse mutatie precies gevonden is, doet er volgens een woordvoerder niet meer toe. Deze variant is waarschijnlijk al langer actief in de regio Hollands Midden, maar nu pas aangetroffen omdat het RIVM alleen bij een deel van de tests de precieze variant van het virus ontcijfert.

Volgens de laatste informatie van het RIVM wordt nu ongeveer 10 procent van de besmettingen veroorzaakt door de Britse variant. Dat percentage loopt behoorlijk snel op. De sterke toename van het aantal besmettingen versterkt de vrees dat deze variant voor een derde golf van de pandemie gaat zorgen.