De Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland en het Leidse Hoteloverleg hopen niet dat de vernieuwde horecavisie wordt uitgesteld. Meerdere politieke partijen vinden de nieuwe regels voor horecabedrijven door de coronacrisis achterhaald. Zij hinten daarom op uitstel van de visie. De twee brancheverenigingen zeggen dat er juist behoefte is aan nieuwe regels.

Onder meer oppositiepartij CDA liet weten de nieuwe regels nog niet te willen invoeren. "Niet alleen de cijfermatige onderbouwing is uit het pre-coronatijdperk, ook vanuit de horeca krijgen we het signaal dat we niet weten hoe het er over een half jaar voor staat", zegt fractievoorzitter Joost Bleijie. Hij is niet tegen nieuwe horeca visie, maar wil eerst meer weten van de gevolgen van de coronacrisis.

De signalen die Bleijie heeft ontvangen zijn niet bekend bij de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Leiden. Voorzitter Reanne Bakker hoopt dan ook dat de gemeenteraad snel een knoop doorhakt en instemt met de nieuwe visie. "Het zou anders een belemmering zijn voor de doorontwikkeling van huidige bedrijven", zegt ze. Bakker is wel van mening dat de nieuwe horecaregels tussentijds geëvalueerd moeten worden.

In de nieuwe horecavisie gaat het ook over het aantal hotelkamers in Leiden. In het vorige document is daarin nog een stop opgenomen omdat er anders teveel bij zouden komen. Met de nieuwe horecavisie is er ruimte voor zo'n elfhonderd nieuwe kamers.

"Als de huidige nota blijft, betekent het dat er geen kamers bij mogen komen", zegt Frans Schohaus van Hoteloverleg Leiden. "Terwijl meerdere hotels willen uitbreiden. Hotelontwikkeling heeft een hoge doorlooptijd, dat duurt soms wel vijf of zes jaar. Dat is langer dan de coronacrisis."

Of het instemmen van de horecavisie daadwerkelijk wordt uitgesteld, is aan de gemeenteraad op 28 januari. Ook is het de vraag in welke hoedanigheid de nieuwe visie al dan niet wordt aangenomen. Meerdere politieke partijen hebben laten weten dat ze bezig zijn met aanpassingen van het document.