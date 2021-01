De fracties van de VVD in Leiden, Voorschoten en de provincie Zuid-Holland maken zich zorgen over het gebrek aan doorloop op het Lammenschansplein, Voorschoterweg en de Europaweg. De werkzaamheden van het RijnlandRoute-project om deze knelpunten op te lossen zijn vorig jaar uitgesteld zonder een nieuwe startdatum.

Veel mensen staan dagelijks in de file op dit knelpunt. Hierdoor is de bereikbaarheid van Voorschoten, Leiden en de omliggende gebieden slecht. De RijnlandRoute moet hier verbetering in brengen. Het gebrek aan voortgang op dit onderdeel van het RijnlandRoute-project wordt volgens de VVD nog slechter als de nieuwe verbinding tussen de A4 en A44 (N434) gereedkomt.

"Leiden staat al twee jaar achtereen in de top tien van Nederlandse steden met de meeste files en vertragingen. Het Lammenschansplein en de Europaweg zijn daar een van de hoofdoorzaken van", zegt Maarten Dirkse, VVD-raadslid in Leiden.

Ook Zoeterwoude heeft belang bij de realisatie van de RijnlandRoute. Het knelpunt met de fileproblematiek heeft direct gevolg voor de verkeersdrukte op de N206 en het sluipverkeer door het dorp.

"Voor de Europaweg en de herinrichting van het Lammenschansplein onderzoeken wij ook verbeteringen van de indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden", zegt een woordvoerder van de RijnlandRoute. De nieuwe plannen worden uitgewerkt en doorgerekend. Dit kwartaal wordt hier volgens de woordvoerder meer over bekend.

Statenlid Erwin Hoogland (VVD-fractie in Zuid-Holland) steunt de raadsleden in hun oproep om vaart te maken met de uitvoer van dit belangrijke deel van de RijnlandRoute. "De verbeteringen van het Lammenschansplein en de Europaweg zijn een essentieel puzzelstukje voor een betere ontsluiting van de Leidse regio. Het deelproject valt niet los te koppelen van het grotere geheel. Ook wij willen graag dat er snel duidelijkheid komt over wanneer dit knelpunt aangepakt gaat worden."