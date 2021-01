In een week tijd hebben tientallen bands zich bij Gebr. de Nobel opgegeven voor het project Parels van Leiden, waarbij bands gratis een video kunnen opnemen van een nummer of een optreden.

De Leidse poptempel stelt per band drie uur lang een zaal beschikbaar en zorgt daarnaast voor licht- en geluidtechnici. De actie is zo'n succes dat de inschrijving zondagavond al is gesloten.

"We zijn dicht en de zzp'ers die bij ons de licht- en geluidstechniek doen zitten allemaal al maanden zonder geld thuis. Die gaan we hiervoor inzetten. In principe kunnen ze hier komen spelen en na afloop hun filmpje direct meenemen", aldus Gebr.de Nobel-directeur Ruud Visser maandag.

Veertig bands krijgen nu de mogelijkheid om een video op te nemen. De opnames starten zo snel mogelijk. Het is de bedoeling dat de opnames worden gestreamd via het platform de Leidse Burcht. Ook op Sleutelstad TV zullen de optredens worden uitgezonden.