De initiatiefnemers van het referendum voor het Roomburgerpark in Leiden hebben een brief aan de raad gestuurd waarin zij pleiten voor een lager campagnebudget.

Voor het voeren van campagne stelt het college 100.000 euro ter beschikking. De tegenstanders van wijksportpark Roomburgerpark vinden dat dit budget met 25 procent verlaagd kan worden.

Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart wordt een referendum georganiseerd over de herinrichting van het Roomburgerpark. Het gaat onder meer om de aanleg van een vierde hockeyveld.

In de brief aan de raad zeggen de initiatiefnemers dat er "al voldoende geld over de balk gegooid is voor dit slechte plan". "Aan participaties die een wassen neus waren is tot nu toe 264.000 euro besteed en de organisatie van het referendum kost 230.000 euro", leggen de aanvragers van het referendum zelf uit.

De kosten voor het door hen aangevraagde referendum kunnen uiteindelijk wel de moeite waard worden, zeggen de tegenstanders. "Gelukkig kan Leiden met het stemmen tegen dit plan 4,5 miljoen euro besparen."

De campagnefinanciering wordt 21 januari in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid besproken. Op 28 januari volgt een besluit in de gemeenteraad. Zowel voor- als tegenstanders kunnen gebruikmaken van het door de gemeente beschikbaar gestelde budget.