Een vrouw is zondagavond gewond geraakt bij een brand in haar woning aan de Sitterlaan in Leiden.

De brand ontstond in een frituurpan. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar de brand bleek toen al geblust te zijn. De brandweerlieden hebben een controle in de keuken uitgevoerd.

Het slachtoffer is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.