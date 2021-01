Bij Schaap's Vishandel in de Herenstraat in Leiden is zaterdagochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft daarom beide richtingen van de straat afgesloten.

Om 9.20 uur werd de brandweer opgeroepen in verband met een keukenbrand in de winkel. Volgens Regio15 zou er brand hebben gewoed in de frituurinstallatie van het bedrijf.

De gealarmeerde hulpdiensten hebben een vrouw onderzocht omdat zij rook had ingeademd. Zij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer had het vuur in de frituurinstallatie snel onder controle.