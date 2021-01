Met de eerste vijfhonderd prikken is vrijdag in Leiden de vaccinatie van verpleeghuispersoneel begonnen. In vier prikstraten kreeg elke 3 à 4 minuten iemand een dosis van het 'diepvriesvaccin' van Pfizer.

Het aanmelden, wachten, prikken en verplicht zittend bijkomen verliep soepel en in serene rust. Zodra er meer vaccins komen, kunnen in Leiden vijfduizend of zelfs tienduizend prikken per dag gegeven worden.

"We zijn dit virus allemaal zat", onderstreepte burgemeester Lenferink nog eens het belang van de vaccinatiecampagne.

De burgemeester noemde de enorme taken die de GGD in korte tijd op zijn dak heeft gekregen. Volgens hem is de organisatie in omvang "geëxplodeerd", maar heeft de organisatie de touwtjes ondanks alle hectiek nog "aardig" in handen.

Zodra het kan, wil de GGD op zeven locaties in de regio Hollands Midden gaan prikken. In januari blijft het voorlopig bij de Leidse locatie. Daar worden nu echter maar vier van de twaalf prikstraten gebruikt, omdat er niet meer dan vijfhonderd vaccinaties per dag beschikbaar zijn.