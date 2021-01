De Waddingerbrug aan de Haagweg in Leiden kampt vanaf 14.00 uur met een storing. Provincie Zuid-Holland is met meerdere monteurs bij de brug aanwezig om de storing te verhelpen. Het is nog niet bekend hoelang de brug gestremd blijft. Het verkeer wordt aanbevolen een andere route te kiezen.

Dit is niet de eerste keer dat de Waddingerbrug een storing heeft. Wethouder Ashley North had al toegezegd bij de provincie aan te dringen voor een snelle oplossing.

De brug heeft in het verleden gezorgd voor flinke verkeersopstoppingen. Momenteel wordt er gewerkt aan het vinden van een oplossing voor de storingen.