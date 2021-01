De Sumatrabrug in Leiden is vanaf vrijdag 22.00 uur tot zaterdag 6.00 uur afgesloten voor verkeer vanwege renovatiewerkzaamheden. Het is de laatste keer dat de brug die de Lage Rijndijk en Sumatrastraat met de Admiraalsweg verbindt wordt afgesloten.

Autoverkeer kan tussen vrijdagavond en zaterdagochtend niet van en naar het bedrijventerrein De Waard. Voor fietsers blijft het terrein wel bereikbaar via de doorgang tussen de Bontekoestraat en de Le Mairestraat.

Ambulance, brandweer en politie kunnen het terrein wel bereiken. De renovatiewerkzaamheden zijn na zaterdag klaar.