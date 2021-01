De voormalig Leidse politiechef Fatima Aboulouafa gaat de politiek in. Bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer staat ze op de lijst van NIDA op de vierde plek. Aboulouafa stelde misstanden binnen de Haagse politie aan de kaak en werd daarna op non-actief gesteld.

Aboulouafa verliet vorig jaar de politie. Bij haar vertrek zei ze dat "de Haagse organisatie kritische mensen niet respecteert". Ze werd op non-actief gezet nadat ze meermaals aandacht had gevraagd voor onder meer racisme, machtsmisbruik en pesten binnen de politie.

Met name het politiebureau Hoefkade was hiervoor verantwoordelijk, volgens de oud-politiechef. Agenten op het bureau in de Haagse Schilderswijk zouden zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De groep zou zich hebben bediend van de naam 'Marokkanenverdelgers'.

In appgroepen zouden Haagse agenten klokkenluiders "tere zieltjes" hebben genoemd en geklaagd hebben over "soft links gedoe". Personen met een migratieachtergrond die worden bevorderd bij de politie, zouden "goudzoekers" genoemd zijn.

Tegen vier medewerkers van het bureau werden uiteindelijk strafmaatregelen genomen, zoals een voorgenomen ontslag en een voorwaardelijk ontslag. Deze maatregelen werden genomen nadat de agenten bij de aanhouding van een achttienjarige verdachte buitenproportioneel veel geweld gebruikt zouden hebben. Aboulouafa bleef zich ook daarna uitspreken tegenover de korpsleiding. Omdat er geen geschikte positie voor haar was binnen het korps, verliet ze de politie in mei.

Aboulouafa heeft nu besloten de politiek in te gaan. Ze gaat dit doen bij het door de islam geïnspireerde NIDA. Deze partij zit al in de Haagse gemeenteraad en doet op 17 maart voor het eerst mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.