De komende periode wordt een nieuw digitaal systeem in gebruik genomen om de straatverlichting flexibeler te kunnen besturen. Netbeheerder Liander gaat de oude besturingskastjes in alle gemeenten in de Leidse regio vervangen door openbare verlichting met een nieuw digitaal besturingssysteem.

Om de oude besturingskastjes te vervangen moeten deze eerst opgespoord worden. Hier roept Liander de hulp van de inwoners van Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Leiderdorp en Zoeterwoude voor in.

Op plaatsen waar de oude kastjes nog aanwezig zijn, blijft de straatverlichting overdag branden. Inwoners kunnen dit dan doorgeven aan hun gemeente. Vervolgens meldt de gemeente dit aan Liander. Het grootste deel van de verouderde schakelkastjes is al vervangen.

Bij de gemeenten verschillen de meningen over het melden van brandend straatlicht. Waar de gemeente Zoeterwoude inwoners oproept een melding te maken, doet Leiderdorp dit niet. Laatstgenoemde gemeente zegt zelf op de hoogte te zijn van de werkzaamheden. Niet van alle kastjes met een ToonFrequent-ontvanger, het oude besturingssysteem, is de exacte locatie bekend.

De periode waarin de straatverlichting overdag wordt aangezet duurt tot vrijdag 5 februari. Op 1 april stopt het ToonFrequent-signaal van Liander voor de openbare verlichting in Zuid-Holland definitief.