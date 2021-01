Een automobilist is zondagavond gewond geraakt nadat hij met zijn auto crashte op de Doctor Lelylaan in Leiden. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurder verloor rond 23.30 uur de macht over het stuur, schoot via de weghelft voor tegemoetkomend verkeer de berm in en ramde daar een hek.

De auto raakte bij de crash dusdanig beschadigd dat het voertuig total loss is. De restanten zijn weggesleept.