In de nacht van donderdag op vrijdag is een ramkraak gepleegd bij Bas de Wit Mode aan de Luifelbaan in Leiden-Zuidwest. Even na 3.00 uur ramde een metallic groene auto de winkelpui. De daders gingen ervandoor met dure winterjassen.

De Wit snapt niet dat de dieven het voorzien hebben op zijn winkel. "Maar je kan je hier ook haast niet tegen wapenen. Een keer boorden ze de sloten open. Toen hebben we de duurste sloten laten installeren, en dan rijden ze naar binnen. Ongelofelijk."

Het is niet de eerste keer dat de winkelier slachtoffer is van een ramkraak. In september 2018 reed ook al eens een auto dwars door de pui naar binnen. Ook toen werden dure jassen meegenomen. De daders van die overval zijn nooit gepakt. De gebruikte auto bleek toen verderop in de wijk gestolen te zijn.

De politie is bezig met het onderzoek.