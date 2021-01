Een auto is vrijdagavond over de kop geslagen en ondersteboven in een greppel naast de Doctor Kortmannstraat in Zoeterwoude tot stilstand gekomen.

De bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig komen. Ambulancepersoneel keek het slachtoffer ter plaatse na. De automobilist hoefde niet voor behandeling naar het ziekenhuis.

Het voertuig is door een berger uit de greppel getakeld en afgevoerd.