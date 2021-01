De jaarwisseling is uitzonderlijk rustig verlopen, zo meldt de Leidse burgemeester Henri Lenferink als voorzitter van Veiligheidsregio Hollands Midden. "Er waren geen vuurwerkslachtoffers en ook heeft de politie niemand aangehouden."

Hier voegt Lenferink wel aan toe dat het duidelijk is dat het algemene vuurwerkverbod niet zonder meer door iedereen is nageleefd.

"Er werd wel relatief veel vuurwerk afgestoken, maar veel minder dan in andere jaren", aldus de burgemeester.

In de Antillenstraat in Leiden-Noord zijn een uur na elkaar twee scooters in brand gestoken. Door de vlammen raakten bij een van die branden ook enkele fietsen beschadigd.

Volgens Lenferink waren de cijfers op alle vlakken lager dan in voorgaande jaren. Zo werd er slechts een handjevol mensen behandeld aan verwondingen. Enkelen liepen die op bij vechtpartijtjes en twee mensen hadden brandwonden die niet gerelateerd waren aan vuurwerk.

In Leiden loopt het aantal meldingen de afgelopen jaren sowieso steeds verder terug. Dit jaar waren het er 21, vorig jaar 39 en het jaar ervoor 46.