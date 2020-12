De politie heeft donderdag op de A4 vanaf Leiden een auto met een Frans kenteken achtervolgd en bij de afrit Leidschendam klemgereden. De bestuurder van de auto negeerde een stopteken.

De bestuurder werd klemgereden bij de afrit Leidschendam. Het voertuig werd in beslag genomen en de bestuurder is aangehouden.

Waarom de automobilist ervandoor ging en of er meer mensen in de auto zaten, is vooralsnog niet bekend.