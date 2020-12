De Leidse welzijnsorganisatie SOL Leiden organiseert op Oudejaarsdag een gratis Fortnite-toernooi voor Leidse gamers vanaf twaalf jaar oud.

SOL Leiden organiseert het toernooi in samenwerking met online platform De Leidse Burcht. Tijdens toernooi spelen deelnemers online de game Fortnite.

De organisatie wil jongeren een leuke laatste dag van het jaar bieden. "Fortnite is een populair spel waarbij het draait om vindingrijkheid. Het is wel een schietspel, maar zonder dat er bloed vloeit. Je kunt het vergelijken met paintballen. Het gaat ook vooral om zelf niet geraakt te worden door je slim te verstoppen", aldus Said Ajar namens SOL Leiden.

Tijdens het toernooi vallen er telkens mensen af, totdat er vier finalisten over zijn. De winnaar krijgt een tegoedbon van 150 euro, de tweede prijs is goed voor 100 euro, de derde voor 75 euro en de vierde voor 50 euro.

Het toernooi vindt op 31 december plaats en begint om 14.00 uur. Aanmelden kan via de website van De Leidse Burcht.