De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt nadat er een melding van een gaslekkage bij een woning aan de Florijn in Leiderdorp was binnengekomen.

Bewoners van het huis meldden de gaslucht rond 14.00 uur, waarna de brandweer met spoed ter plaatse kwam.

Ook netbeheerder Liander kwam naar de woning om onderzoek te doen naar de precieze locatie van het lek. Daarbij wordt ook een deel van de stoep opengehaald.