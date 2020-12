Een overstekende vrouw is maandag tegen het einde van de middag aangereden op het zebrapad bij de kruising van de Buitenhoflaan en de Buitendijklaan in Leiderdorp. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk vond rond 16.45 uur plaats. De bestuurder van een personenauto zag het slachtoffer over het hoofd, waardoor hij haar schepte.

Een ambulance heeft de vrouw met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.