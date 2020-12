De gemeente Leiden is maandag van start gegaan met de campagne 'Vier oud en nieuw warm, Leiden vuurwerkvrij het nieuwe jaar in'. De gemeente wil mensen op die manier motiveren om op een veilige manier oud en nieuw te vieren en zich aan de coronaregels houden.

Vuurwerk afsteken is deze jaarwisseling verboden en mensen mogen maximaal twee gasten ontvangen. Daarnaast geldt er in Leiden ook een verbod op carbidschieten. De gemeente wijst de mensen in de campagne op die regels en de boetes die je kunt krijgen bij een overtreding, maar wil Leidenaren ook een hart onder de riem steken.

Zo wordt er benadrukt dat het vuurwerkverbod niet geldt voor vuurwerk uit de zogeheten F1-categorie, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. "Dit soort vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf de leeftijd van twaalf jaar worden gekocht en gebruikt", aldus de gemeente in een toelichting op de campagne.

Ook wordt er verwezen naar het digitale jongerenplatform. "Daar is van alles te beleven op een coronaveilige manier. Ook rond de jaarwisseling." Op Oudejaarsdag vindt daar bijvoorbeeld het Leidse Fortnite-toernooi plaats, geschikt voor jongeren tussen de twaalf en zeventien jaar oud.