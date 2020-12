Van alle steden in Nederland is de binnenstad van Leiden het meest verkeersonveilig. Dat concludeert RTL Nieuws maandag op basis van eigen onderzoek. In de top twintig van meest onveilige buurten in Nederland staan zes Leidse wijken. De Oude Morsch voert de lijst aan als buurt met de meeste kans op een verkeersongeval.

RTL Nieuws heeft de ongevallen- en verkeersgegevens van Rijkswaterstaat en TomTom over de periode van 2017-2019 bekeken en voor tienduizend buurten in Nederland het risico op een ernstig ongeluk berekend.

In het totaal kregen 32 van de 54 Leidse buurten de slechtste score van één ster toebedeeld. Dat geldt overigens voor veel oude binnensteden; ook in Amsterdam en Utrecht is het risico op verkeersongevallen groter dan elders in het land.

De gemeente Leiden laat in een reactie aan de nieuwszender weten "dat er de komende jaren flink geïnvesteerd wordt in verkeersveiligheid". Daarvoor is bijna 1 miljoen euro beschikbaar, zodat 30 kilometerzones beter ingericht kunnen worden en snelheidsbeperkende maatregelen genomen kunnen worden. Eerder deze maand vroeg de gemeenteraad in een breed gesteunde motie ook al om een verbetering van de verkeersveiligheid op de Morsweg.

Ook voor de andere gemeenten in de Leidse regio is per wijk een verkeersveiligheidsscore berekend. In Leiderdorp krijgen de buurten rond het Zijlkwartier, de Winkelhof en de Vogelwijk de slechtste score. Oegstgeest (Haaswijk-West) en Zoeterwoude (De Goede Herder) komen als beste uit de bus met slechts één wijk per gemeente met één ster.