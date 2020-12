Naturalis en De Lakenhal uit Leiden zijn onder de 27 genomineerden voor de European Museum of the Year Award 2021. De musea danken hun nominatie aan de flinke verbouwing die ze achter de rug hebben.

De prijs wordt sinds 1977 jaarlijks uitgereikt en is daarmee de oudste en meeste prestigieuze museumprijs van Europa. De onderscheiding wordt uitgereikt aan nieuwe musea of aan bestaande musea die in de afgelopen drie jaar een grondige renovatie hebben ondergaan.

De prijs werd eerder gewonnen door het vernieuwde Rijksmuseum Boerhaave te Leiden (2019) en het Rijksmuseum in Amsterdam (2015). De jury kijkt daarbij onder meer naar de manier waarop het publiek wordt betrokken bij het museum en wat er wordt gedaan om bij te dragen aan ontwikkelingen op nationaal en internationaal vlak.

Wanneer de prijs van het European Museum Forum wordt uitgereikt, is nog niet bekendgemaakt.