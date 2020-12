In de schoorsteen van een woning aan het Meerhof in Leiden heeft zaterdagavond een korte maar felle brand gewoed in de schoorsteen. Het lukte de brandweer om het vuur snel te blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De vlammen sloegen uit de schoorsteen van de woning. Bij de nacontrole is de schoorsteen grondig geveegd.

Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. Ook is nog niet duidelijk wat de omvang van de schade is.