De Leidse voedselbank heeft een donatie van 20.000 euro gekregen van Bouwbedrijf Bury, een van de sponsoren van de jaarlijkse Rotary Santa Run die vanwege de coronamaatregelen niet kon doorgaan.

Vrijdag zou de Rotary Santa Run het centrum van Leiden rood-wit gekleurd hebben met duizend kerstmannen, kerstvrouwen en kerstkinderen. Door de coronamaatregelen kon het evenement echter geen doorgang vinden.

Om het goede doel dat dit jaar was uitgekozen niet de dupe te laten zijn van het annuleren van de Rotary Santa Run, werd alsnog een flinke donatie overgemaakt. Bouwbedrijf Burgy vond dat zeker dit jaar een extra gift op z'n plaats was en maakte 20.000 euro over.

De eerstvolgende Santa Run in Leiden wordt gehouden op 17 december 2021.