Ongeveer 6.000 vierkante meter dak is in 2020 vergroend tijdens het Leidse Jaar van het Dak. De subsidiepot van in totaal 120.000 euro die de gemeente voor dit initiatief uittrok, is inmiddels bijna leeg.

Aanvankelijk werd er 100.000 euro uitgetrokken om de Leidse daken te vergroenen. Door de vele aanvragen kwam er tussendoor nog eens 20.000 euro bij. "Het heeft meer groene daken opgeleverd dan we vooraf dachten", zegt GroenLinks-fractievoorzitter Gebke van Gaal die aan de basis van het themajaar stond.

De subsidie voor het verduurzamen van daken blijft, maar 2021 wordt een ander themajaar. Volgend jaar is het Jaar van de Tuin, dat in het teken staat van vergroening door bijvoorbeeld de aanleg van volkstuinen en buurttuinen.