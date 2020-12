De vijfkoppige band De Nachtelijke Escapades heeft woensdagavond de 3voor12Leiden Song van het Jaar 2020 gewonnen. Meer dan duizend mensen brachten hun stem uit op een van de dertig genomineerde lokale tracks, waarna het nummer Chardonnay van De Nachtelijke Escapades als beste uit de bus kwam.

De jonge band bestaat uit Luuk de Nijs (drums), Jona Liesting (zang/gitaar), Cas Bolt (basgitaar), Jochem van Bergen en Henegouwen (saxofoon) en Daniël Meppelink (zang/rap). De vijf mannen produceren een mix van funk, jazz, hiphop, reggae en Nederlandstalige teksten, waarmee ze vorig jaar al in de finale van de Nobel Award stonden.

De 3voor12Leiden Song van het Jaar is bedoeld voor artiesten van Leidse bodem of muziek waarvoor is samengewerkt met muzikanten uit de Leidse regio. Vorig jaar won Oukje den Hollander de prijs, die met haar winnende track niet alleen live te horen was in de grote zaal van Gebr. de Nobel, maar ook landelijk in de spotlights werd gezet door 3voor12 radio.

De Song van het Jaar 2020 werd bekendgemaakt tijdens een livestream van de 3voor12 Clubavond bij De Leidse Burcht. Op dat platform vinden de hele kerstvakantie optredens, activiteiten en andere gezelligheid plaats. De bekendmaking van de Song van het Jaar is terug te kijken bij De Leidse Burcht, inclusief vier andere optredens van de lokale bands SYNGA, Biek & Len, Major Tensor en WARE.