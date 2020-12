De Universiteit Leiden gaat vanaf 1 januari het politiewerk bestuderen. Op die dag begint de universiteit met de studierichting Politiestudies. Een speciaal onderzoeksteam gaat hierbij samenwerken met de Landelijke Politie. Dat meldt Omroep West.

Het onderzoeksteam gaat bestaan uit een postdoctoraal onderzoeker, een nog te benoemen promovendus en vanaf begin 2022 ook een bijzonder hoogleraar politiestudies.

Op korte termijn wordt er een meerjarig onderzoeksprogramma samengesteld, waarbij er binnen en buiten de universiteit wordt gekeken naar relevante onderzoeksprojecten en partners.

De politie is al langer op zoek naar een nauwere samenwerking met de wetenschap. Het aantal onderzoekers dat zich bezighoudt met de wetenschappelijke benadering van het Nederlandse veiligheidslandschap dunt uit en raakt versplinterd, constateert Hans de Vries namens de politie. "Natuurlijk zijn er meerdere advies- en onderzoeksbureaus die onderzoek verrichten bij en over de politie, maar de kennisopbouw blijft bij deze bureaus en wordt geen gemeengoed."

Universiteit en politie hopen beide te profiteren van samenwerking

De universiteit en de politie denken elkaar door deze samenwerking te kunnen versterken. "De politie heeft behoefte aan verdieping, aan wetenschappers die zich een totaalbeeld willen en kunnen vormen en aan brede wetenschappelijke expertise om de huidige veiligheidsvraagstukken beter te begrijpen en aan te pakken. Gezien de razendsnelle veranderingen in de samenleving heeft de operatie daar baat bij", aldus De Vries.

Professor Erwin Muller legt uit dat de nieuwe studierichting ook voor de universiteit nieuwe kansen biedt. "Politiewerk is een prachtig veld om onderzoek in te doen. Met wetenschappelijke kennis proberen wij handvatten te geven voor het werk in de praktijk."