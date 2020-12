Een automobilist is vrijdag in een sloot gereden bij bedrijventerrein de Keerweer in Zoeterwoude. Omdat het een smalle sloot betrof, bleef de auto geklemd aan weerszijden van de wal boven het water hangen.

Omstanders hebben de bestuurder uit zijn benarde positie bevrijd. Daarbij sloegen ze een zijruit van de auto in.

De hulpdiensten werden opgeroepen, maar omdat de bestuurder niet gewond raakte, werd een gewaarschuwde traumahelikopter geannuleerd. Na controle in de ambulance is de onfortuinlijke automobilist door de ambulance weggebracht.

Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeval is.